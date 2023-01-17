Кадочников Терентий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Рождение ребёнка
1807
Сын: Кадочников Афанасий Терентьевич
Мать ребёнка: Кадочникова Парасковья
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Василиса Терентьевна
Мать ребёнка: Кадочникова Парасковья
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Марфа Терентьевна
Мать ребёнка: Кадочникова Парасковья
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Фекла Терентьевна
Мать ребёнка: Кадочникова Парасковья
Смерть
Неизвестно