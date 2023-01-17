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Кадочников Терентий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Кадочников Алексей Васильевич

Мать: Кадочникова Степанида

Рождение ребёнка
1807

Сын: Кадочников Афанасий Терентьевич

Мать ребёнка: Кадочникова Парасковья

Дуван, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Василиса Терентьевна

Мать ребёнка: Кадочникова Парасковья

Дуван, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Марфа Терентьевна

Мать ребёнка: Кадочникова Парасковья

Дуван, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Фекла Терентьевна

Мать ребёнка: Кадочникова Парасковья

Дуван, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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