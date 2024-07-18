Белохместкин Аким — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белохместкин Аким

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.07.1905

Дочь: Белохместкина Ефросиния Акимовна

Мать ребёнка: не указана

Людково, Мосальский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Белохместкин Егор Акимович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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