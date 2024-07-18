Белохместкин Аким
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.07.1905
Дочь: Белохместкина Ефросиния Акимовна
Мать ребёнка: не указана
Людково, Мосальский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1909
Сын: Белохместкин Егор Акимович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно