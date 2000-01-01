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Кокорина Марфа Алексеевна
Кокорина Марфа Алексеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.07.1932
Пол
Женский
Отец
Кокорин Алексей Федорович
1894 г.р.
Мать
Кокорина (Орлова) Анастасия Григорьевна
1900 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1932
Отец:
Кокорин Алексей Федорович
Мать:
Кокорина Анастасия Григорьевна
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