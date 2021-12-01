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Комиссаров Виктор Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.1956

Дата смерти

01.12.2021

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1987 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

К
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Комиссарова (Руснак) Нина Иванова

Рождение ребёнка
13.02.1987

Дочь: Комиссарова Мария Викторовна

Мать ребёнка: Комиссарова (Руснак) Нина Иванова

Смерть
01.12.2021

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