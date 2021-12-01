Комиссаров Виктор Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.08.1956
Дата смерти01.12.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Комиссарова (Руснак) Нина Иванова
Рождение ребёнка
13.02.1987
Дочь: Комиссарова Мария Викторовна
Мать ребёнка: Комиссарова (Руснак) Нина Иванова
Смерть
01.12.2021