Корнин Алексей Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнин Алексей Дмитриевич

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Место рождения

Островки, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

С 1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Островки, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Военная награда
Неизвестно
Орден Ленина, Орден Красной звезды. Другие награды. Корнин Алексей Дмитриевич (1899-?), представитель высшего командно-начальствующего состава службы военных сообщений (ВОСО) РККА, майор. Родился в... Показать все
Смерть
Неизвестно
Тбилиси
Умер в Тбилиси где находился в отпуске, жил в Хабаровске. Был руководителем военной кафедры в Хабаровском институте железнодорожного транспорта. Полковник Ж/Д войск в отставке
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