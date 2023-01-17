Корнин Алексей Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияС 1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная награда
Неизвестно
Орден Ленина, Орден Красной звезды. Другие награды. Корнин Алексей Дмитриевич (1899-?), представитель высшего командно-начальствующего состава службы военных сообщений (ВОСО) РККА, майор. Родился в... Показать все
Смерть
Неизвестно
Тбилиси
Умер в Тбилиси где находился в отпуске, жил в Хабаровске. Был руководителем военной кафедры в Хабаровском институте железнодорожного транспорта. Полковник Ж/Д войск в отставке