Кондратьев Мефодий/Нефед — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратьев Мефодий/Нефед

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондратьев Георгий Мефодьев/Нефедов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондратьев Степан/Стефан Мефодьев/Нефедов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондратьев Павел Мефодиев/Нефедов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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