Червякова Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.12.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.11.1917
Дочь: Дремина Анастасия
Отец ребёнка: Гаврил
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Семкина Анна
Отец ребёнка: Гаврил
Рождение ребёнка
16.10.1932
Дочь: Червякова Зинаида
Отец ребёнка: Гаврил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Червяков Петр
Отец ребёнка: Гаврил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гаврил
Смерть
Неизвестно