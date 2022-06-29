Пелипенко Алла Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелипенко Алла Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.10.43

Дата смерти

29.06.2022

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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1968 г.р.
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Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.43

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.05.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.09.1968

Дочь: Пелипенко Лариса Викторовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пелипенко Виктор Иванович

Смерть
29.06.2022
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