Сушкова Марфа Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смерти1883
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1863
Дочь: (Сушкова) Феодосия Алексеевна
Отец ребёнка: Сушков Алексей Семенович
Рождение ребёнка
1867
Сын: Сушков Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Сушков Алексей Семенович
Смерть
1883