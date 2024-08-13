Сушкова Марфа Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сушкова Марфа Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

1883

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1863

Дочь: (Сушкова) Феодосия Алексеевна

Отец ребёнка: Сушков Алексей Семенович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1867

Сын: Сушков Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Сушков Алексей Семенович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Смерть
1883

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