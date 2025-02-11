Александров Егор Васильев
мужской, родился 1818, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
умер Неизвестно
Мать?Неизвестно г.р.
ОтецАлександров ВасилийДо 1797 г.р.
Супруги
Александрова Авдотья Михайлова1820 г.р.
Дети
(Александрова) Матрёна Егорова1838 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Александров Василий
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Александрова) Матрёна Егорова
Мать ребёнка: Александрова Авдотья Михайлова
Место жительства
1850
Смерть
Неизвестно