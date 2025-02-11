Александров Егор Васильев 1818 — найти родственников по фамилии на Familio

Александров Егор Васильев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1818, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

умер Неизвестно

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Александров ВасилийДо 1797 г.р.
Супруги
Александрова Авдотья Михайлова1820 г.р.
Дети
(Александрова) Матрёна Егорова1838 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Александров Василий

Мать: ?

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александрова Авдотья Михайлова

Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Александрова) Матрёна Егорова

Мать ребёнка: Александрова Авдотья Михайлова

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

71 семья

Смерть
Неизвестно

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