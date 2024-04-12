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Ранеткина Матрона Борисовна

Место рождения

Брынчаги, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

03.11.1881 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1840 г.р.

Мать

1851 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1881 ст.

Отец: Ранеткин Борис Иванович

Мать: Ранеткина Евдокия Ивановна

Брынчаги, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
1887 ст.
Брынчаги, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Возраст - 5 лет. ф. 230. Оп.3. Д. 2301 Исповедные росписи церквей сел Угличского уезда за 1887 год
Восприемник
24.04.1894 ст.
Брынчаги, Переславский муниципальный район, Ярославская область
На крещении брата Василия сына Ранеткиных Бориса Ивановича и его 3-й жены Марьи Сергеевны. ф. 230, Оп. 11. т.10, д.2052 МК церкви с. Кадановский погост Угличского уезда за 1894, 1896, 1897, 1901, 1904... Показать все
Место жительства
1897 ст.
Брынчаги, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Возраст - 15 лет. Ф. 642. Оп.3. Д. 1210 Переписные листы населения и хозяйств Микляевской волости 1897 Дочь Хозяина.
Смерть
Неизвестно
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