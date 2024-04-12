Ранеткина Матрона Борисовна
Место рождения
Дата рождения03.11.1881 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1881 ст.
Место жительства
1887 ст.
Возраст - 5 лет. ф. 230. Оп.3. Д. 2301 Исповедные росписи церквей сел Угличского уезда за 1887 год
Восприемник
24.04.1894 ст.
На крещении брата Василия сына Ранеткиных Бориса Ивановича и его 3-й жены Марьи Сергеевны. ф. 230, Оп. 11. т.10, д.2052 МК церкви с. Кадановский погост Угличского уезда за 1894, 1896, 1897, 1901, 1904... Показать все
Место жительства
1897 ст.
Возраст - 15 лет. Ф. 642. Оп.3. Д. 1210 Переписные листы населения и хозяйств Микляевской волости 1897 Дочь Хозяина.
Смерть
Неизвестно