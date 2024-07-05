Федосеева Марфа Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1863
Дата смерти13.04.1884 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.10.1880 ст.
Богослово, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
13.11.1881 ст.
Сын: Федосеев Иван Гавриилович
Отец ребёнка: Федосеев Гавриил Матвеевич
Смерть
13.04.1884 ст.