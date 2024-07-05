Федосеева Марфа Васильевна Около 1863 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиФедосеева Марфа Васильевна

Федосеева Марфа Васильевна

Место рождения

Орлово, Щёлковский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1863

Дата смерти

13.04.1884 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1860 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Орлово, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
26.10.1880 ст.

Муж: Федосеев Гавриил Матвеевич

Богослово, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
13.11.1881 ст.

Сын: Федосеев Иван Гавриилович

Отец ребёнка: Федосеев Гавриил Матвеевич

Орлово, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Смерть
13.04.1884 ст.
Орлово, Щёлковский муниципальный район, Московская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.