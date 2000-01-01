Филатов Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1929
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.12.1957
Сын: Филатов Александр Иванович
Мать ребёнка: Филатова Нина Леонтьевна
Рождение ребёнка
27.02.1962
Дочь: Филатова Марина Ивановна
Мать ребёнка: Филатова Нина Леонтьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Филатова Нина Леонтьевна
Смерть
Неизвестно