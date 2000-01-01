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Филатов Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.12.1957

Сын: Филатов Александр Иванович

Мать ребёнка: Филатова Нина Леонтьевна

Рождение ребёнка
27.02.1962

Дочь: Филатова Марина Ивановна

Мать ребёнка: Филатова Нина Леонтьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филатова Нина Леонтьевна

Смерть
Неизвестно
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