Востриков Николай Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.09.1795
Сын: Востриков Иван Николаевич
Мать ребёнка: (Вострикова) Праскева Макеевна?
Рождение ребёнка
24.01.1799
Дочь: (Вострикова) Ксения Николаевна
Мать ребёнка: (Вострикова) Праскева Макеевна?
Рождение ребёнка
15.09.1801
Сын: Востриков Никита Николаевич
Мать ребёнка: (Вострикова) Праскева Макеевна?