Приходько (Сидоренко) Зинаида
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Задорожняя Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Задорожный Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Задорожняя Ирина Сергеевна
Отец ребёнка: Задорожный Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сидоренко (Задорожняя) Елизавета Сергеевна
Отец ребёнка: Задорожный Сергей
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Приходько (Задорожняя) Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Задорожный Сергей
Рождение ребёнка
1922
Сын: Задорожный Иван Сергеевич
Отец ребёнка: Задорожный Сергей
Смерть
Неизвестно