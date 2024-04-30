Приходько (Сидоренко) Зинаида 1898 — найти родственников по фамилии на Familio
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Приходько (Сидоренко) Зинаида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Задорожняя Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Задорожный Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Задорожняя Ирина Сергеевна

Отец ребёнка: Задорожный Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сидоренко (Задорожняя) Елизавета Сергеевна

Отец ребёнка: Задорожный Сергей

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Приходько (Задорожняя) Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Задорожный Сергей

Рождение ребёнка
1922

Сын: Задорожный Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Задорожный Сергей

Смерть
Неизвестно

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