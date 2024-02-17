Bodnar Lukiyan
Место рожденияBorovka, Ukraine
Дата рождения22.05.1903
Дата смерти21.07.1982
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1903
Отец: Bodnar Efim
Borovka, Ukraine
Рождение ребёнка
1929
Сын: Bodnar Fedor
Мать ребёнка: Bodnar Darka
Borovka, Ukraine
Рождение ребёнка
31.05.1932
Дочь: Shlapak Nina
Мать ребёнка: Bodnar Darka
Borovka, Ukraine
Смерть
21.07.1982
Borovka, Ukraine