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Bodnar Lukiyan

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Место рождения

Borovka, Ukraine

Дата рождения

22.05.1903

Дата смерти

21.07.1982

Пол

Мужской

Отец

1882 г.р.

Мать

Не указана

Дети

1929 г.р.
1932 г.р.

Добавил:

DB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1903

Отец: Bodnar Efim

Мать: не указана

Borovka, Ukraine
Рождение ребёнка
1929

Сын: Bodnar Fedor

Мать ребёнка: Bodnar Darka

Borovka, Ukraine
Рождение ребёнка
31.05.1932

Дочь: Shlapak Nina

Мать ребёнка: Bodnar Darka

Borovka, Ukraine
Смерть
21.07.1982
Borovka, Ukraine
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