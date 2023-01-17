Гнесина-Савина (Гнесина) Евгения Фабиановна
Место рождения
Дата рождения11.03.1870
Дата смерти06.04.1940
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1870 по 1883
Место жительства
С 1883 по 1940
Смерть
06.04.1940