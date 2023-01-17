Гнесина-Савина (Гнесина) Евгения Фабиановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гнесина-Савина (Гнесина) Евгения Фабиановна

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Место рождения

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

Дата рождения

11.03.1870

Дата смерти

06.04.1940

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
11.03.1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Место жительства
С 1870 по 1883
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Место жительства
С 1883 по 1940
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
06.04.1940
Москва, город федерального значения Москва
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