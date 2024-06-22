Маишева (Глушкова) Таисья Николаевна 11.10.1913 — найти родственников по фамилии на Familio
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Маишева (Глушкова) Таисья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.10.1913

Дата смерти

17.03.1993

Пол

Женский

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1913

Отец: Глушков Николай

Мать: Анна?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Маишева) Серафима Петровна

Отец ребёнка: Маишев (Скорняков) Петр Иванович (Федорович)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кошкина (Маишева) Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Маишев (Скорняков) Петр Иванович (Федорович)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маишев Николай Петрович

Отец ребёнка: Маишев (Скорняков) Петр Иванович (Федорович)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маишев (Скорняков) Петр Иванович (Федорович)

Рождение ребёнка
21.01.1952

Дочь: Терещенко (Маишева) Антонина Петровна

Отец ребёнка: Маишев (Скорняков) Петр Иванович (Федорович)

Смерть
17.03.1993

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