Маишева (Глушкова) Таисья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.10.1913
Дата смерти17.03.1993
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1913
Отец: Глушков Николай
Мать: Анна?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Маишева) Серафима Петровна
Отец ребёнка: Маишев (Скорняков) Петр Иванович (Федорович)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кошкина (Маишева) Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Маишев (Скорняков) Петр Иванович (Федорович)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Маишев (Скорняков) Петр Иванович (Федорович)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.01.1952
Смерть
17.03.1993