Неклюдова Екатерина Матвеевна
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1820
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Неклюдова Александра Николаевна
Отец ребёнка: Неклюдов Николай Осипович
Рождение ребёнка
1829
Сын: Неклюдов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Неклюдов Николай Осипович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Неклюдова Лариса Николаевна
Отец ребёнка: Неклюдов Николай Осипович
Рождение ребёнка
1834
Сын: Неклюдов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Неклюдов Николай Осипович
Смерть
Неизвестно