Неклюдова Екатерина Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНеклюдова Екатерина Матвеевна

Неклюдова Екатерина Матвеевна

avatar

Место рождения

Ильинский Больше-Ельминский, Вологодский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Ильинский Больше-Ельминский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
1820

Муж: Неклюдов Николай Осипович

Ильинский Больше-Ельминский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Неклюдова Александра Николаевна

Отец ребёнка: Неклюдов Николай Осипович

Ильинский Больше-Ельминский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1829

Сын: Неклюдов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Неклюдов Николай Осипович

Ильинский Больше-Ельминский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Неклюдова Лариса Николаевна

Отец ребёнка: Неклюдов Николай Осипович

Междуречье, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Неклюдов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Неклюдов Николай Осипович

Междуречье, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close