Коршунова Галина Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коршунова Светлана Васильевна
Отец ребёнка: Коршунов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коршунов Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Коршунов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коршунов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Коршунов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коршунов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Коршунов Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коршунов Василий