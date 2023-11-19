Коршунова Галина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коршунова Галина Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Милованов Виктор

Мать: Милованова (Юдина) Мария Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коршунова Светлана Васильевна

Отец ребёнка: Коршунов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коршунов Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Коршунов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коршунов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Коршунов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коршунов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Коршунов Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коршунов Василий

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