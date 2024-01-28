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(Дмитренкова) Феодора

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1777 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Дмитренков Степан Саввич

Мать: не указана

Упоминание
Неизвестно
И-18. Оп. 1. Д. 257. Л. ...
Упоминание
Неизвестно
Ревизские сказки (1816) | 1816 года марта 8-го дня Воронежской губернии Богучарского уезда слободы Ширяевой войсковых жителях состоящих в оной мужского и женского пола людях
Смерть
Неизвестно

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