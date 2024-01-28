(Дмитренкова) Феодора
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Дмитренков Степан Саввич
Мать: не указана
Упоминание
Неизвестно
И-18. Оп. 1. Д. 257. Л. ...
Упоминание
Неизвестно
Ревизские сказки (1816) | 1816 года марта 8-го дня Воронежской губернии Богучарского уезда слободы Ширяевой войсковых жителях состоящих в оной мужского и женского пола людях
Смерть
Неизвестно