Юрков Елисей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смерти1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Юрков Фёдор ст.
Мать: Юркова Евдокия (Авдотья)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юрков Павел
Мать ребёнка: Юркова Авдотья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юрков Гурьян
Мать ребёнка: Юркова Авдотья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юрков Пётр
Мать ребёнка: Юркова Авдотья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юрков Фёдор
Мать ребёнка: Юркова Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юркова Авдотья
Смерть
1850
Нижняя Чумна, Осинский уезд, Пермская губерния
д. Чумна, Осинский уезд, Пермская губ.