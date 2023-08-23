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Юрков Елисей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

1850

Пол

Мужской

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Юрков Фёдор ст.

Мать: Юркова Евдокия (Авдотья)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юрков Павел

Мать ребёнка: Юркова Авдотья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юрков Гурьян

Мать ребёнка: Юркова Авдотья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юрков Пётр

Мать ребёнка: Юркова Авдотья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юрков Фёдор

Мать ребёнка: Юркова Авдотья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юркова Авдотья

Смерть
1850
Нижняя Чумна, Осинский уезд, Пермская губерния
д. Чумна, Осинский уезд, Пермская губ.
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