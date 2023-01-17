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Войнов Василий Петрович

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Место рождения

Суховка, Михайловский уезд, Рязанская губерния

Дата рождения

1903

Дата смерти

Около ?.04.1943

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1904 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Пётр Войнов

Мать: Войнова Мелания (Меланья)

Суховка, Михайловский уезд, Рязанская губерния
Пётр и Меланья жили небогато. В том же селе Суховка одно время был сельским старостой Иван Сёмин, «кулак» и будущий тесть Василия Петровича.
Работа или профессия
1930
Москва, город федерального значения Москва
Работал по неподтвержденной информации замдиректора по сбыту на московской шёлкопрядильной фабрике «Пролетарский труд». Видимо, проработал там до августа 1941 года.
Военная служба
09.08.1941
Москва, город федерального значения Москва
С 9.08.1941 по 10.12.1941 он проходил службу в Отдельном батальоне МПВО Октябрьского района.
Военная служба
10.12.1941
Москва, город федерального значения Москва
Василий Петрович был «отпущен в резерв для подыскания работы» (формулировка прадеда).
Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: Сёмина (войнова) Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сёмина (войнова) Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Мать ребёнка: Сёмина (войнова) Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сёмина (войнова) Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сёмина (войнова) Евдокия Ивановна

Смерть
Около ?.04.1943
Василий Петрович пропал без вести. В последнем письме жене написал: «Обстановка здесь такая, что прощайте, жена и дети».
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