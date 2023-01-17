Войнов Василий Петрович
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смертиОколо ?.04.1943
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Пётр Войнов
Пётр и Меланья жили небогато. В том же селе Суховка одно время был сельским старостой Иван Сёмин, «кулак» и будущий тесть Василия Петровича.
Работа или профессия
1930
Работал по неподтвержденной информации замдиректора по сбыту на московской шёлкопрядильной фабрике «Пролетарский труд». Видимо, проработал там до августа 1941 года.
Военная служба
09.08.1941
С 9.08.1941 по 10.12.1941 он проходил службу в Отдельном батальоне МПВО Октябрьского района.
Военная служба
10.12.1941
Василий Петрович был «отпущен в резерв для подыскания работы» (формулировка прадеда).
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Мать ребёнка: Сёмина (войнова) Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Около ?.04.1943
Василий Петрович пропал без вести. В последнем письме жене написал: «Обстановка здесь такая, что прощайте, жена и дети».