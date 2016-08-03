Назмутдинов Дамир Радифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНазмутдинов Дамир Радифович

Назмутдинов Дамир Радифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.08.2016

Пол

Мужской

Отец

1986 г.р.

Мать

1989 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.2016

Отец: Назмутдинов Радиф

Мать: Шайбакова Юлия Рафатовна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close