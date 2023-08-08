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Афанасьева Анастасия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.1985

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1985

Отец: Афанасьев Николай Алексеевич

Мать: Афанасьева Надежда Гаврильевна

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