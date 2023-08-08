Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Афанасьева Анастасия Николаевна
Афанасьева Анастасия Николаевна
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.03.1985
Пол
Женский
Отец
Афанасьев Николай Алексеевич
1958 г.р.
Мать
Афанасьева Надежда Гаврильевна
1957 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НА
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1985
Отец:
Афанасьев Николай Алексеевич
Мать:
Афанасьева Надежда Гаврильевна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия