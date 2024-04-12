Конан Иванович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1683 и 1691
Дата смертиМежду 1755 и 1770
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1683 и 1691
Бракосочетание
Между 1699 и 1722
Рождение ребёнка
Около 1712
Сын: Андрей Конанович
Мать ребёнка: Ульяна Федоровна или Ивановна или Трофимовна
Рождение ребёнка
Между 1718 и 1725
Сын: Прокопий Конанович
Мать ребёнка: Ульяна Федоровна или Ивановна или Трофимовна
Рождение ребёнка
До 1722
Сын: Федор Конанович
Мать ребёнка: Ульяна Федоровна или Ивановна или Трофимовна
Рождение ребёнка
Около 1722
Дочь: Ксения Конановна
Мать ребёнка: Ульяна Федоровна или Ивановна или Трофимовна
Смерть
Между 1755 и 1770