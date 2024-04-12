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Конан Иванович

Место рождения

Засухино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Между 1683 и 1691

Дата смерти

Между 1755 и 1770

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1674 г.р.

Дети

Около 1712 г.р.
Между 1718 и 1725 г.р.
До 1722 г.р.
Около 1722 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1683 и 1691

Отец: не указан

Мать: не указана

Засухино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Между 1699 и 1722

Жена: Ульяна Федоровна или Ивановна или Трофимовна

Рождение ребёнка
Около 1712

Сын: Андрей Конанович

Мать ребёнка: Ульяна Федоровна или Ивановна или Трофимовна

Засухино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Между 1718 и 1725

Сын: Прокопий Конанович

Мать ребёнка: Ульяна Федоровна или Ивановна или Трофимовна

Засухино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
До 1722

Сын: Федор Конанович

Мать ребёнка: Ульяна Федоровна или Ивановна или Трофимовна

Засухино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1722

Дочь: Ксения Конановна

Мать ребёнка: Ульяна Федоровна или Ивановна или Трофимовна

Засухино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Между 1755 и 1770
Засухино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
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