Бабушкина Елена Валерьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.07.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1978
Отец: не указан
Рождение ребёнка
28.03.2003
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бабушкин Артём Николаевич
Дубровное, Вагайский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
17.10.2013
Дочь: Бабушкина Ольга Владимировна
Отец ребёнка: не указан