Бабушкина Елена Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабушкина Елена Валерьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.07.1978

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
2013 г.р.

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1978

Отец: не указан

Мать: Каренгина Галина Анатольвна

Рождение ребёнка
28.03.2003

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бабушкин Артём Николаевич

Дубровное, Вагайский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
17.10.2013

Дочь: Бабушкина Ольга Владимировна

Отец ребёнка: не указан

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