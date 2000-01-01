Солодянкин Василий Стефанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.06.1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1867
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: Солодянкина Аграфена Алексеевна
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Солодянкина Аграфена Алексеевна
Рождение ребёнка
1907
Сын: Солодянкин Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Солодянкина Аграфена Алексеевна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Вера Васильевна
Мать ребёнка: Солодянкина Аграфена Алексеевна
Рождение ребёнка
1916
Дочь: ?
Мать ребёнка: Солодянкина Аграфена Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно