Солодянкин Василий Стефанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодянкин Василий Стефанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.06.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1867

Отец: Солодянкин Стефан Феодосьевич

Мать: Солодянкина Саламонида Андреевна

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: Солодянкина Аграфена Алексеевна

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Солодянкина Аграфена Алексеевна

Рождение ребёнка
1907

Сын: Солодянкин Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Солодянкина Аграфена Алексеевна

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Вера Васильевна

Мать ребёнка: Солодянкина Аграфена Алексеевна

Рождение ребёнка
1916

Дочь: ?

Мать ребёнка: Солодянкина Аграфена Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солодянкина Аграфена Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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