Кузин Павел Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузин Павел Антонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.11.1910

Дата смерти

22.06.1999

Пол

Мужской

Добавил:

ЛИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.01.1937

Дочь: Лукашова Валентина Павловна

Мать ребёнка: Кузина Антонина Павловна

Рождение ребёнка
01.04.1957

Сын: Кузин Виктор Павлович

Мать ребёнка: Кузина Антонина Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузина Антонина Павловна

Смерть
22.06.1999
Ряжск, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
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