Кузин Павел Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.11.1910
Дата смерти22.06.1999
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.01.1937
Дочь: Лукашова Валентина Павловна
Мать ребёнка: Кузина Антонина Павловна
Рождение ребёнка
01.04.1957
Мать ребёнка: Кузина Антонина Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузина Антонина Павловна
Смерть
22.06.1999
Ряжск, Ряжский муниципальный район, Рязанская область