Огаркова Александра Ивановна
Место рождения
Дата рождения05.05.1918
Дата смерти14.10.1918
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1918
Фонд №173 Опись №16 Дело №2341 Метрические книги записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сел Ново-Богдановка (рождение), Ново-Дмитриевка, Новогеоргиевка (Казанско-Богородицкая церковь – бр... Показать все
Смерть
14.10.1918
https://yandex.ru/archive/catalog/694071bc-f89b-419c-8be9-4b9f5725c4f3/117