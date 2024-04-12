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Огаркова Александра Ивановна

Место рождения

Камардиновка

Дата рождения

05.05.1918

Дата смерти

14.10.1918

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1880 г.р.

Мать

Вычислено 1883 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1918

Отец: Огарков Иван Васильевич

Мать: Огаркова Надежда Дмитриевна

Фонд №173 Опись №16 Дело №2341 Метрические книги записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сел Ново-Богдановка (рождение), Ново-Дмитриевка, Новогеоргиевка (Казанско-Богородицкая церковь – бр... Показать все
Смерть
14.10.1918
https://yandex.ru/archive/catalog/694071bc-f89b-419c-8be9-4b9f5725c4f3/117
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