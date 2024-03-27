(Кутушева) Фарида Сибагатулловна
Место рожденияд.Тюканово Куюргазинского района БАССР
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кутушев Сибагатулла Указной Мулла Мурзагалиевич
д.Тюканово Куюргазинского района БАССР
Смерть
Неизвестно
д.Айсувак Куюргазинского района РБ РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д.Айсувак Куюргазинского района РБ РФ