(Кутушева) Фарида Сибагатулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кутушева) Фарида Сибагатулловна

Место рождения

д.Тюканово Куюргазинского района БАССР

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кутушев Сибагатулла Указной Мулла Мурзагалиевич

Мать: не указана

д.Тюканово Куюргазинского района БАССР
Смерть
Неизвестно
д.Айсувак Куюргазинского района РБ РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д.Айсувак Куюргазинского района РБ РФ
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