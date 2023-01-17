Золотаревский Иосиф Аврум-Гершович
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Золотаревский Аврум-Герш
Мать: ?
Рождение ребёнка
Между 1881 и 1884
Сын: Золотаревский Исай (Шай) Иосифович
Мать ребёнка: Золотаревская Геся Шаевна
Рождение ребёнка
1894
Сын: Золотаревский Арон Иосифович
Мать ребёнка: Золотаревская Геся Шаевна
Злынка, Кіровоградська область
Смерть
Неизвестно