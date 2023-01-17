Золотаревский Иосиф Аврум-Гершович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золотаревский Иосиф Аврум-Гершович

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Место рождения

Турия, Кіровоградська область

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Золотаревский Аврум-Герш

Мать: ?

Турия, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
Между 1881 и 1884

Сын: Золотаревский Исай (Шай) Иосифович

Мать ребёнка: Золотаревская Геся Шаевна

Рождение ребёнка
1894

Сын: Золотаревский Арон Иосифович

Мать ребёнка: Золотаревская Геся Шаевна

Злынка, Кіровоградська область
Смерть
Неизвестно
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