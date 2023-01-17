Антюхин Митрофан Антиохович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антюхин Митрофан Антиохович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Антюхин Антиохий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1861

Сын: Антюхин Иван Митрофанович

Мать ребёнка: не указана

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Антюхин Герасим Митрофанович

Мать ребёнка: не указана

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Антюхин Михаил Митрофанович

Мать ребёнка: не указана

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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