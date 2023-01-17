Антюхин Митрофан Антиохович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Антюхин Антиохий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1861
Сын: Антюхин Иван Митрофанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1863
Сын: Антюхин Герасим Митрофанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1866
Сын: Антюхин Михаил Митрофанович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно