Шилов Григорий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти04.07.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Шилов Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
04.07.1942