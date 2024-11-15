Шилов Григорий Иванович 1908 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шилов Григорий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

04.07.1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1909 г.р.

Дети

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Шилов Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шилова (Турапина) Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шилова (Турапина) Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шилова (Турапина) Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шилова (Турапина) Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шилова (Турапина) Евдокия Ивановна

Смерть
04.07.1942

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