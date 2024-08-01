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Лалетин Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: Лалетин Автоном

Мать: Лалетина ?

Рождение ребёнка
1841

Сын: Лалетин Василий

Мать ребёнка: Лалетина Фёкла

Рождение ребёнка
1844

Сын: Лалетин Александр

Мать ребёнка: Лалетина Фёкла

Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Лалетина) Александра

Мать ребёнка: Лалетина Фёкла

Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Павлова (Лалетина) Елена

Мать ребёнка: Лалетина Фёкла

Смерть
Неизвестно

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