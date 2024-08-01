Лалетин Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822
Отец: Лалетин Автоном
Мать: Лалетина ?
Рождение ребёнка
1841
Сын: Лалетин Василий
Мать ребёнка: Лалетина Фёкла
Рождение ребёнка
1844
Сын: Лалетин Александр
Мать ребёнка: Лалетина Фёкла
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Лалетина) Александра
Мать ребёнка: Лалетина Фёкла
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Павлова (Лалетина) Елена
Мать ребёнка: Лалетина Фёкла
Смерть
Неизвестно