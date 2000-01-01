Евдакимова Анна Евстафьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.03.1935
Сын: Путонашенко Василий Федорович
Отец ребёнка: Путонашенко Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Путонашенко Алексей Федорович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Путонашенко Валентина Федоровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Путонашенко Нина Федоровна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно