Евдакимова Анна Евстафьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдакимова Анна Евстафьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.03.1935

Сын: Путонашенко Василий Федорович

Отец ребёнка: Путонашенко Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Путонашенко Алексей Федорович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Путонашенко Валентина Федоровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Путонашенко Нина Федоровна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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