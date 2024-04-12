Фуното/Фонотов/БАРКЭТ Михаил Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фуното/Фонотов/БАРКЭТ Михаил Сергеевич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Фуното/фонотов/баркэт Сергей Саввич

Мать: Фуноту Мария

Бракосочетание
До 1836

Жена: Фонотова Баркэт Феодора Дмитриевна

Рождение ребёнка
1841

Сын: Фонотов Баркэт Харлампий Михайлович

Мать ребёнка: Фонотова Баркэт Феодора Дмитриевна

Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Ксения Михайловна

Мать ребёнка: Фонотова Баркэт Феодора Дмитриевна

Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Агриппина Михайловна

Мать ребёнка: Фонотова Баркэт Феодора Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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