Фуното/Фонотов/БАРКЭТ Михаил Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Фуното/фонотов/баркэт Сергей Саввич
Мать: Фуноту Мария
Бракосочетание
До 1836
Рождение ребёнка
1841
Сын: Фонотов Баркэт Харлампий Михайлович
Мать ребёнка: Фонотова Баркэт Феодора Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Ксения Михайловна
Мать ребёнка: Фонотова Баркэт Феодора Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Агриппина Михайловна
Мать ребёнка: Фонотова Баркэт Феодора Дмитриевна
Смерть
Неизвестно