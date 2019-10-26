Емельянов Пётр Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельянов Пётр Емельянович

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Место рождения

Калмаш, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

23.01.1935

Дата смерти

26.10.2019

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Калмаш, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
С 1950 по 1954
Николо-Березовка, Краснокамский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
С 1958 по 1963
Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Место жительства
С 1963 по 2019
Оршанка, Оршанский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
26.10.2019
Оршанка, Оршанский муниципальный район, Республика Марий Эл
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