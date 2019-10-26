Емельянов Пётр Емельянович
Место рождения
Дата рождения23.01.1935
Дата смерти26.10.2019
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1950 по 1954
Николо-Березовка, Краснокамский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
С 1958 по 1963
Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Место жительства
С 1963 по 2019
Смерть
26.10.2019