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Тужык Алексей Игнатьевич

Место рождения

Доброславка, Пинский район, Брестская область

Дата рождения

28.02.1901

Дата смерти

08.06.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Доброславка, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Тужык Ольга Алексеевна

Мать ребёнка: Тужык Арина Ануфриевна

Рождение ребёнка
1928

Сын: Тужик Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Тужык Арина Ануфриевна

Рождение ребёнка
1937

Сын: Тужик Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Тужык Арина Ануфриевна

Рождение ребёнка
08.06.1943

Дочь: Маришина Галина Алексеевна

Мать ребёнка: Тужык Арина Ануфриевна

Блонь, Пуховичский район, Минская область
Смерть
08.06.1983
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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