Тужык Алексей Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения28.02.1901
Дата смерти08.06.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1901
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Тужык Ольга Алексеевна
Мать ребёнка: Тужык Арина Ануфриевна
Рождение ребёнка
1928
Мать ребёнка: Тужык Арина Ануфриевна
Рождение ребёнка
1937
Мать ребёнка: Тужык Арина Ануфриевна
Рождение ребёнка
08.06.1943
Дочь: Маришина Галина Алексеевна
Мать ребёнка: Тужык Арина Ануфриевна
Блонь, Пуховичский район, Минская область
Смерть
08.06.1983
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область