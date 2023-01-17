Губанов Владимир Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.07.1908
Дата смерти22.02.1964
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1908
Отец: Губанов Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.07.1932
Дочь: Евграфова Надежда Владимировна
Мать ребёнка: Губанова Дарья Алексеевна
Троицкая Нокса, Собакинская волость, Казанский уезд
Рождение ребёнка
10.12.1947
Сын: Губанов Николай Владимирович
Мать ребёнка: Губанова Дарья Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Губанов Павел Владимирович
Мать ребёнка: Губанова Дарья Алексеевна
Смерть
22.02.1964