Губанов Владимир Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губанов Владимир Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.1908

Дата смерти

22.02.1964

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1908

Отец: Губанов Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.07.1932

Дочь: Евграфова Надежда Владимировна

Мать ребёнка: Губанова Дарья Алексеевна

Троицкая Нокса, Собакинская волость, Казанский уезд
Рождение ребёнка
10.12.1947

Сын: Губанов Николай Владимирович

Мать ребёнка: Губанова Дарья Алексеевна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Губанова Дарья Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Губанов Павел Владимирович

Мать ребёнка: Губанова Дарья Алексеевна

Смерть
22.02.1964
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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