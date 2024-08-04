Калябин Владимир Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: -
Военная служба
1970
Военная служба
1972
Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
03.08.1974
Сын: Калябин Евгений Владимирович
Мать ребёнка: Калябина (Шелепова) Надежда Михайловна
Рождение ребёнка
26.02.1980
Сын: Калябин Вячеслав Владимирович
Мать ребёнка: Калябина (Шелепова) Надежда Михайловна
Смерть
Неизвестно