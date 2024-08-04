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Калябин Владимир Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Калябин Александр Петрович

Мать: Калябина (Константинова) Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: -

Мать ребёнка: -

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: -

Военная служба
1970
Военная служба
1972
Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
03.08.1974

Сын: Калябин Евгений Владимирович

Мать ребёнка: Калябина (Шелепова) Надежда Михайловна

Рождение ребёнка
26.02.1980

Сын: Калябин Вячеслав Владимирович

Мать ребёнка: Калябина (Шелепова) Надежда Михайловна

Смерть
Неизвестно

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