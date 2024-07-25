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(Голицкая) Марфа Карповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.02.1891

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Плодистый Исидор Михайлович

Рождение ребёнка
19.07.1893

Дочь: Фотина

Отец ребёнка: Плодистый Исидор Михайлович

Рождение ребёнка
09.12.1895

Дочь: Варвара Исидоровна

Отец ребёнка: Плодистый Исидор Михайлович

Рождение ребёнка
01.09.1898

Сын: Плодистый Симеон Исидорович

Отец ребёнка: Плодистый Исидор Михайлович

Рождение ребёнка
22.02.1903

Сын: Федор

Отец ребёнка: Плодистый Исидор Михайлович

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Параскева?

Отец ребёнка: Плодистый Исидор Михайлович

Рождение ребёнка
18.07.1906

Дочь: Марина

Отец ребёнка: Плодистый Исидор Михайлович

Рождение ребёнка
08.08.1907

Сын: Григорий

Отец ребёнка: Плодистый Исидор Михайлович

Рождение ребёнка
15.04.1910

Сын: Трофим

Отец ребёнка: Плодистый Исидор Михайлович

Рождение ребёнка
03.11.1911

Дочь: Матрона

Отец ребёнка: Плодистый Исидор Михайлович

Смерть
Неизвестно

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