(Голицкая) Марфа Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.02.1891
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Плодистый Исидор Михайлович
Рождение ребёнка
19.07.1893
Дочь: Фотина
Отец ребёнка: Плодистый Исидор Михайлович
Рождение ребёнка
09.12.1895
Дочь: Варвара Исидоровна
Отец ребёнка: Плодистый Исидор Михайлович
Рождение ребёнка
01.09.1898
Сын: Плодистый Симеон Исидорович
Отец ребёнка: Плодистый Исидор Михайлович
Рождение ребёнка
22.02.1903
Сын: Федор
Отец ребёнка: Плодистый Исидор Михайлович
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Параскева?
Отец ребёнка: Плодистый Исидор Михайлович
Рождение ребёнка
18.07.1906
Дочь: Марина
Отец ребёнка: Плодистый Исидор Михайлович
Рождение ребёнка
08.08.1907
Сын: Григорий
Отец ребёнка: Плодистый Исидор Михайлович
Рождение ребёнка
15.04.1910
Сын: Трофим
Отец ребёнка: Плодистый Исидор Михайлович
Рождение ребёнка
03.11.1911
Дочь: Матрона
Отец ребёнка: Плодистый Исидор Михайлович
Смерть
Неизвестно