Воздвиженская Мария Евграфовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воздвиженская Мария Евграфовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.04.1856

Сын: Воздвиженский Виктор Яковлевич

Отец ребёнка: Воздвиженский Яков Михайлович

Кужмара, Звениговский муниципальный район, Республика Марий Эл
Чебоксарского уезда села Памьялы Дьячок Яков Михайлович и законная жена его Мария Евграфовна оба православного вероисповедания. Восприемник: Того села пономарь Александр Михайлович Петров
Рождение ребёнка
06.12.1857

Сын: Воздвиженский Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Воздвиженский Яков Михайлович

Кужмара, Звениговский муниципальный район, Республика Марий Эл
Чебоксарского уезда села Памьялы Вознесенской церкви дьячок Яков Михайлович Воздвиженский и законная жена его Мария Евграфовна оба православного вероисповедания. Восприемники: Той же церкви пономарь А... Показать все
Рождение ребёнка
1860

Сын: Воздвиженский Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Воздвиженский Яков Михайлович

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Воздвиженская Пелагея Яковлевна

Отец ребёнка: Воздвиженский Яков Михайлович

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Воздвиженская Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Воздвиженский Яков Михайлович

Смерть
Неизвестно
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