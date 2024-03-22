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Сергей Ильин

Место рождения

Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния

Дата рождения

1807 или 1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807 или 1809

Отец: Илья Петров

Мать: Евдокия (Авдотья) Михайлова

Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Мавра Сергеевна

Мать ребёнка: Праскева Иванова

Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
09.11.1840

Дочь: Екатерина Сергеевна

Мать ребёнка: Праскева Иванова

Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Праскева Иванова

Место жительства
Неизвестно
Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Смерть
Неизвестно
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