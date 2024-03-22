Сергей Ильин
Место рождения
Дата рождения1807 или 1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807 или 1809
Отец: Илья Петров
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Мавра Сергеевна
Мать ребёнка: Праскева Иванова
Рождение ребёнка
09.11.1840
Дочь: Екатерина Сергеевна
Мать ребёнка: Праскева Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Праскева Иванова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно