Чуйкова Елизавета Степановна Около 1837 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЧуйкова Елизавета Степановна

Чуйкова Елизавета Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1837

Дата смерти

15.09.1916

Пол

Женский

Добавил:

оз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Рождение ребёнка
Около ?.07.1856

Сын: Чуйков Семен Данилович

Отец ребёнка: Чуйков Данила Андреевич

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 13.08.1861

Сын: Чуйков Максим Данилович

Отец ребёнка: Чуйков Данила Андреевич

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.10.1863

Дочь: (Чуйкова) Пелагея Даниловна

Отец ребёнка: Чуйков Данила Андреевич

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.04.1866

Сын: Чуйков Исай Данилович

Отец ребёнка: Чуйков Данила Андреевич

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.06.1868

Сын: Чуйков Кирилл Данилович

Отец ребёнка: Чуйков Данила Андреевич

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.10.1870

Дочь: (Чуйкова) Параскева Даниловна

Отец ребёнка: Чуйков Данила Андреевич

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.10.1872

Сын: Чуйков Яков Данилович

Отец ребёнка: Чуйков Данила Андреевич

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.04.1876

Дочь: Баранова (Чуйкова) Мария Даниловна

Отец ребёнка: Чуйков Данила Андреевич

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.01.1878

Сын: Чуйков Тимофей Данилович

Отец ребёнка: Чуйков Данила Андреевич

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.07.1879

Сын: Чуйков Прокоп Данилович

Отец ребёнка: Чуйков Данила Андреевич

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Смерть
15.09.1916
Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Похороны
Неизвестно
Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.