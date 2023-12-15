Чуйкова Елизавета Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1837
Дата смерти15.09.1916
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Рождение ребёнка
Около ?.07.1856
Отец ребёнка: Чуйков Данила Андреевич
Рождение ребёнка
Около 13.08.1861
Отец ребёнка: Чуйков Данила Андреевич
Рождение ребёнка
15.10.1863
Дочь: (Чуйкова) Пелагея Даниловна
Отец ребёнка: Чуйков Данила Андреевич
Рождение ребёнка
28.04.1866
Отец ребёнка: Чуйков Данила Андреевич
Рождение ребёнка
01.06.1868
Отец ребёнка: Чуйков Данила Андреевич
Рождение ребёнка
01.10.1870
Дочь: (Чуйкова) Параскева Даниловна
Отец ребёнка: Чуйков Данила Андреевич
Рождение ребёнка
01.10.1872
Отец ребёнка: Чуйков Данила Андреевич
Рождение ребёнка
01.04.1876
Дочь: Баранова (Чуйкова) Мария Даниловна
Отец ребёнка: Чуйков Данила Андреевич
Рождение ребёнка
23.01.1878
Отец ребёнка: Чуйков Данила Андреевич
Рождение ребёнка
01.07.1879
Отец ребёнка: Чуйков Данила Андреевич
Смерть
15.09.1916
Похороны
Неизвестно