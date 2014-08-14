Яманов Николай Владимирович
Место рожденияс.Ново-Дубровка
Дата рождения10.12.1957
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1957
с.Ново-Дубровка
Бракосочетание
По 20.12.1980
Жена: скрыто настройками приватности
с.Ново-Дубровка
Рождение ребёнка
08.12.1981
Дочь: Яманова Ирина Николаевна
Мать ребёнка: не указана
с.Ново-Дубровка
Рождение ребёнка
26.12.1990
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
с.Ново-Дубровка