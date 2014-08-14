Яманов Николай Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яманов Николай Владимирович

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Место рождения

с.Ново-Дубровка

Дата рождения

10.12.1957

Пол

Мужской

Отец

1921 г.р.

Мать

1923 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1957

Отец: Яманов Владимир Павлович

Мать: Марчукова Зинаида Семеновна

с.Ново-Дубровка
Бракосочетание
По 20.12.1980

Жена: скрыто настройками приватности

с.Ново-Дубровка
Рождение ребёнка
08.12.1981

Дочь: Яманова Ирина Николаевна

Мать ребёнка: не указана

с.Ново-Дубровка
Рождение ребёнка
26.12.1990

Сын: Яманов Павел Николаевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

с.Ново-Дубровка
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