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Коврижных Анисим Ларионович

Место рождения

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Коврижных Ларион Спиридонович

Мать: Коврижных Пелагея Яковлевна

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Параскева Анисимовна

Мать ребёнка: ?

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1817

Сын: Коврижных Федот Анисимович

Мать ребёнка: ?

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1824

Сын: Коврижных Иван Анисимович

Мать ребёнка: ?

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Марфа Анисимовна

Мать ребёнка: ?

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коврижных Емельян Анисимович

Мать ребёнка: ?

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Смерть
Неизвестно
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