Коврижных Анисим Ларионович
Место рожденияВятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Комментарий
Рождение
1787
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Параскева Анисимовна
Мать ребёнка: ?
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1817
Сын: Коврижных Федот Анисимович
Мать ребёнка: ?
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1824
Сын: Коврижных Иван Анисимович
Мать ребёнка: ?
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Марфа Анисимовна
Мать ребёнка: ?
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коврижных Емельян Анисимович
Мать ребёнка: ?
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Смерть
Неизвестно