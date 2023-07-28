Наталья Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федот Яковлевич
Рождение ребёнка
1813
Сын: Евтихий Федотович
Отец ребёнка: Федот Яковлевич
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Евдокия Федотовна
Отец ребёнка: Федот Яковлевич
Рождение ребёнка
26.05.1821
Дочь: Феодосия Федотовна
Отец ребёнка: Федот Яковлевич
Рождение ребёнка
09.01.1824
Сын: Филипп Федотович
Отец ребёнка: Федот Яковлевич
Рождение ребёнка
20.05.1826
Сын: Алексей Федотович
Отец ребёнка: Федот Яковлевич
Смерть
Неизвестно