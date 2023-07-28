Наталья Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаталья Филипповна

Наталья Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1790 г.р.

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федот Яковлевич

Рождение ребёнка
1813

Сын: Евтихий Федотович

Отец ребёнка: Федот Яковлевич

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Евдокия Федотовна

Отец ребёнка: Федот Яковлевич

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.05.1821

Дочь: Феодосия Федотовна

Отец ребёнка: Федот Яковлевич

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.01.1824

Сын: Филипп Федотович

Отец ребёнка: Федот Яковлевич

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.05.1826

Сын: Алексей Федотович

Отец ребёнка: Федот Яковлевич

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.