Патлин Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения27.05.1768
Дата смерти1830
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1768
Бракосочетание
02.01.1788
Рождение ребёнка
Около 1789
Мать ребёнка: Патлина (Калганова) Агафья Семеновна
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Патлин Лев Иванович
Мать ребёнка: Патлина (Калганова) Агафья Семеновна
Рождение ребёнка
Около 1798
Мать ребёнка: Патлина (Калганова) Агафья Семеновна
Рождение ребёнка
Около 1801
Мать ребёнка: Патлина (Калганова) Агафья Семеновна
Рождение ребёнка
22.08.1806
Сын: Патлин Петр Иванович
Мать ребёнка: Патлина (Калганова) Агафья Семеновна
Рождение ребёнка
Около 1810
Мать ребёнка: Патлина (Калганова) Агафья Семеновна
Смерть
1830