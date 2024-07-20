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Патлин Иван Иванович

Место рождения

Маркелова, Юргинский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

27.05.1768

Дата смерти

1830

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1768

Отец: Патлин Иван Григорьевич

Мать: Патлина (Рошкова) Татьяна Семеновна

Маркелова, Юргинский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
02.01.1788

Жена: Патлина (Калганова) Агафья Семеновна

Заворуева, Юргинский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Патлин Михаил Иванович

Мать ребёнка: Патлина (Калганова) Агафья Семеновна

Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Патлин Лев Иванович

Мать ребёнка: Патлина (Калганова) Агафья Семеновна

Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Патлин Алексей Иванович

Мать ребёнка: Патлина (Калганова) Агафья Семеновна

Заворуева, Юргинский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Патлин Никита Иванович

Мать ребёнка: Патлина (Калганова) Агафья Семеновна

Заворуева, Юргинский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
22.08.1806

Сын: Патлин Петр Иванович

Мать ребёнка: Патлина (Калганова) Агафья Семеновна

Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Патлин Филипп Иванович

Мать ребёнка: Патлина (Калганова) Агафья Семеновна

Заворуева, Юргинский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
1830

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