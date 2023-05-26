Лодейщикова Юлиана Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛодейщикова Юлиана Иванова

Лодейщикова Юлиана Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1812 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1812 г.р.

Дети

Добавил:

OV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1812 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лодейщиков Мартын Леонтиев

Рождение ребёнка
Вычислено 1833 ст.

Сын: Ладейщиков Фёдор Мартынов

Отец ребёнка: Лодейщиков Мартын Леонтиев

Старикова, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1836 ст.

Дочь: (Ладейщикова) Татьяна Мартынова

Отец ребёнка: Лодейщиков Мартын Леонтиев

Старикова, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1837 ст.

Сын: Ладейщиков Даниил Мартынов

Отец ребёнка: Лодейщиков Мартын Леонтиев

Старикова, Каменский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.