Лодейщикова Юлиана Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1812 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1812 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1833 ст.
Сын: Ладейщиков Фёдор Мартынов
Отец ребёнка: Лодейщиков Мартын Леонтиев
Рождение ребёнка
Вычислено 1836 ст.
Дочь: (Ладейщикова) Татьяна Мартынова
Отец ребёнка: Лодейщиков Мартын Леонтиев
Рождение ребёнка
Вычислено 1837 ст.
Сын: Ладейщиков Даниил Мартынов
Отец ребёнка: Лодейщиков Мартын Леонтиев
Смерть
Неизвестно